(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Piazza Affari inizia le contrattazioni in calo in attesa di una schiarita in Medioriente, dove gli attacchi Usa ai siti missilistici iraniani hanno gettato un po' di preoccupazione sugli effetti progressi nell'accordo di pace. Il Ftse Mib cede lo 0,42%, con il Ftse Mib che oscilla attorno ai 50.000 punti dopo il record storico segnato ieri. Pesa sul listino milanese il tonfo di Ferrari (-5,5%) dopo la presentazione della sua prima auto elettrica. Debole la moda con Cucinelli (-2,2%) e Moncler (-1,5%) mentre arrivano le prese di beneficio su Nexi (-1,2%) dopo la corsa di ieri in scia all'annuncio dell'aumento della quota di Cdp. Fiacche anche le Generali (-0,9%), nel giorno dell'annuncio del nuovo brand Redion, davanti a Buzzi (-0,5%) e Stellantis (-0,5%). In controtendenza con il rialzo del prezzo di petrolio e gas gli energetici e le utilities con Saipem (+1%), Terna (+0,9%), Snam (+0,7%) e Italgas (+0,6%) in evidenza, bene anche Amplifon (+0,9%). (ANSA).