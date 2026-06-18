(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Piazza Affari gira in negativo dopo oltre un'ora e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,3% a 52.439 punti e lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi stabile a 780,5 punti. In crescita di 1,5 punti il rendimento annuo italiano al 3,63%, dio 0,3 punti quello tedesco al 2,93% e di 1,2 punti quello francese al 3,67%. Prese di beneficio su Saipem (-2,95%), dopo il balzo della vigilia a seguito della notifica alla Ue del progetto di nozze con Subsea7. Deboli Buzzi (-2,4%) e Stellantis (-1,9%), sull'onda lunga dello scivolone di Bmw a seguito del taglio alle stime sul 2026. Pochi i rialzi, limitati a Generali (+1,32%), dopo l'indiscrezione del Sole 24 Ore su una possibile offerta di Unicredit (+0,3%) a Delfin, per rilevare un pacchetto del 10% di azioni del Leone offrendo in cambio il 5% in azioni proprie. Bene anche Prysmian (+0,9%) e Avio (+0,85%), poco mosse invece Stm (+0,4%) e Cucinelli (+0,14%). Il calo del greggio frena Eni (-1,12%), mentre si muovono in ordine sparso i bancari Banco Bpm (+1%), Mediobanca (-0,5%), Intesa (-0,45%), Mps (-0,3%) e Bper (-0,15%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Tesmec (+9,12%) e Csp (+6,75%), deboli invece Met Extra Group (-3,95% e Ariston (-3,6%). (ANSA).