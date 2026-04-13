(ANSA) - MILANO, 13 APR - Piazza Affari frena ulteriormente al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,8% a 47.225 punti. Si assesta a 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,1 punti al 3,86%, quello tedesco di 1,6 punti al 3,07% e quello francese di 1,8 punti al 3,72%. Sotto pressione Stellantis (-2,95%), maglia nera del listino, che soffre insieme ai rivali europei per uno studio di Ubs sul settore dell'automobile. In difficoltà anche Inwit (-2,53%), Buzzi (-2,2%), Moncler (-2,13%), Avio (-1,77%). Lottomatica ( e Ferrari (-1,65% entrambe). Segno meno per i bancari Mediobanca (-1,5%), Unicredit (-1,4%), Bper (-1,2%), Mps (-1,15%), Intesa (-0,85%) e Banco Bpm (-0,6%). Unicredit (-1,55%). Riduce il rialzo Leonardo (+1,25%), seguita da Poste (-1,05%) e Tim (+0,88%), che riunisce il consiglio di amministrazione. Debole Pirelli (-0,55%) su cui il governo ha deciso di mantenere in vigore il 'golden power' fino a quando il socio cinese Cnrc-Sinochem , oggi al 34,1%, non si porterà sotto alla soglia del 10%. (ANSA).