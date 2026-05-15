(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Si conferma debole Piazza Affari nei priomi minuti di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,95% a 49.575 punti. Sotto pressione Stm (-4,0'6%), in linea con l'andamento del settore in Asia e Pacifico. Vendute Bper (-2,2%), Intesa (-1,66%), Banco Bpm (-1,3%) e Unicredit (-1,13%). Più caute Mps (-0,55%) e Mediobanca (-0,5%). Pochi i rialzi, limitati a Leonardo (+1,37%), Diasorin (+1,07%), Nexi (+0,58%) e Stellantis (+0,45%), che ha siglato un accordo da 1 miliardo di euro con Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. In calo a 74,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 6,7 punti al 3,84% e quello tedesco di 4,9 punti al 3,09%. (ANSA).