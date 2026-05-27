(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Si conferma debole Piazza Affari a meno di un'ora dalla chiusura, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,73% a 49.537 punti. Si assesta a 72,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,9 puti al 3,71%, quello tedesco di 0,7 punti al 2,98% e quello francese di 0,4 punti al 3,59%. Con il greggio Usa sotto i 90 dollari al barile e il Brent a 95,9 dollari al barile scivolano i titoli collegati da Saipem (-5,12%) a Tenaris (-4,54%) ed Eni (-3,34%). Pesa anche Stm (-4%), protagonista di una vera e propria inversione a U. Brillanti Avio (+5,64%), Moncler (+4,77%), Cucinelli (+2,96%) e Ferragamo (+5,47%), insieme al resto del comparto del lusso in Europa. Corre Stellantis (+3,65%&), sulle scia delle vendite di auto in Europa, appare fiacca invece Ferrari (-0,15%), all'indomani dello scivolone legato alla presentazione della 'Luce', il primo modello a batterie del Cavallino Rampante di Maranello. Acquisti su Mediobanca (+1,33%), Intesa (+1,3%), Bper (+1,25%) ed Mps (+0,88%). Più cauta Banco Bpm (+0,26%), in calo Unicredit (-0,3%). (ANSA).