(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Consolida il rialzo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,1% sopra la soglia dei 50mila punti. Brillanti Nexi (+4,2%) dopo la decisione della Cdp di salire fino al 29,9%, Buzzi (+2,7%), Stellantis (+2,43%), Unicredit (+2,25%), Avio (+2,2%) e Amplifon (+1,93%). Il calo del greggio in vista di una tregua tra Usa e Iran frena Eni (-2,32%), Tenaris (-1,02%) e Saipem (-0,9%). Fiacche Stm (-0,35%) e Leonardi (-0,3%). Acquisti su Intesa (+1,42%), Banco Bpm (+0,94%), più caute Bper (+0,5%), Mediobanca (+0,4%) ed Mps (+0,3%). Sprint della Lazio (+4,6%) e Webuild (+3,37%), mentre cedono Beewize (-10%) e The Italian Se Group (-6,29%) tra i titoli a minor capitalizzazione In rialzo a 71,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,9 punti al 3,7%, quello tedesco di 5,6 punti al 2,98% e quello francese di 6,7 punti al 3,6%. (ANSA).