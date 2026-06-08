(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Piazza Affari consolida il rialzo grazie al risiko bancario, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,65% a 50.210 punti e supera di nuovo la soglia dei 50mila punti. Scende a 76,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,5 punti al 3,8%, quello tedesco di 0,2 punti al 3,04% e quello francese di 0,5 punti al 3,8%. Prosegue lo sprint di Mps (+12,6%) e Mediobanca (+11,85%), dopo le offerte alternative di Banco Bpm (+1,1%) e Intesa (-2,15%). La seconda coinvolge anche Bper (+4,95%), che ritirerebbe gli sportelli di Rocca Salimbeni, lasciando alla Ca' de Sass Mediobanca e, a cascata, la quota in Generali (+1,52%). Migliora Unipol (+2,4%), che rafforza la presa su Bper per assumerne il controllo di fatto tramite derivati, mentre cede Unicredit (-0,63%), impegnata sul fronte dell'offerta di scambio su Commerzbank. Riduce il rialzo il greggio (Wti +0,68% a 91,14 dollari al barile) e rallenta Eni (+0,15%), mentre prosegue la corsa di Saipem (+1,7%). Bene Fineco (+2,35%) dopo i dati sulla raccolta, diffusi anche da Mediolanum (+1,18%). Accelerano Poste (+2,3%), Stm (+2,1%) e Tim (+1,7%). Deboli Amplifon (-1,8%), Diasorin (-1,75%), Stellantis (-1,45%) e Nexi (-1,4%). In calo Fincantieri (-0,9%), riparte invece Ferrari (+1,25%). (ANSA).