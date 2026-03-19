(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Piazza Affari, insieme agli altri listini europei, prosegue in rosso in una seduta su cui pesa l'escalation in Medio Oriente con gli attacchi alle raffinerie e alle infrastrutture del gas. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,2% a 43.761 punti. Maglia nera resta Inwit che conferma il crollo (-20%). Sulla società pesa l'accordo tra Tim e Fastweb+Vodafone per la costruzione e la gestione di nuove torri. Tra i peggiori poi Prysmian (-4,2%), Unicredit (-3,7%), StM (-3,64%). Con il petrolio in rialzo sale invece Eni (+1,67%). Lo spread tra Btp e Bund resta in rialzo su quota 82 punti, così come è in crescita il rendimento del decennale italiano che è al 3,8%. (ANSA).