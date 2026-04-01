(ANSA) - MILANO, 01 APR - Piazza Affari ha chiuso in deciso rialzo col Ftse Mib in crescita del 3,17% a 45.714 punti sull'onda dell'ottimismo che si è respirato sui mercati per le scommesse sulla fine della guerra in Medio Oriente. Le minacce degli Stati Uniti di lasciare la Nato al suo destino hanno favorito gli acquisti sui titoli della difesa in vista di una possibile maggiore spesa dell'Europa in questo settore. Non a caso sul podio si sono piazzati Avio (+9,97%) e Leonardo (+7,93%), seguiti dal cementiero Buzzi (+6,31%), debole alla vigilia sulla scia dei conti. Si è messa in luce anche Prysmian (+5,94%) poi le banche capitanate da Unicredit (+5,64%). Sono scivolati invece i 'petroliferi' Eni (-4,73%) e Tenaris (-2,2%) in linea con il calo delle quotazioni del greggio. Segno meno per Amplifon (-0,875) e Saipem (-0,64%). (ANSA).