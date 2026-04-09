(ANSA) - MILANO, 09 APR - La Borsa di Milano (+0,5%) chiude positiva, in controtendenza rispetto agli altri listini europei ed in scia con l'andamento di Wall Street. Piazza Affari è sostenuta dal comparto dell'energia con l'Eni che guadagna il 3,9%. Lo spread tra Btp e Bund conclude in calo a 74 punti, con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,7%. Nel listino principale mostrano i muscoli anche Leonardo (+3,1%), mentre si attendono gli sviluppi per la governance, Tenaris (+2,6%) e Terna (+2,5%). Acquisti anche su Italgas (+2,2%) e Snam (+1,9%). Bene Nexi (+2,4%) e Stm (+1,6%). In ordine sparso le banche con Mps che sale dello 0,7%, mentre si guarda all'assemblea del 15 aprile per il cambio di governance, Bper (+0,4%), Mediobanca e Banco Bpm (+0,2%). In calo Unicredit (-0,6%) e Intesa (-0,5%). Male Banca Generali (-2,4%), nel giorno dei dati sulla raccolta di marzo. In fondo al listino Recordati (-1,9%), con Cvc Capital Partners che sta cercando co-investitori per finanziare il suo piano da 10,9 miliardi di euro per acquisire la casa farmaceutica. In flessione anche Cucinelli (-1,3%), nel giorno dei dati del fatturato, e Moncler (-0,4%). Fiacche Ferrari (-0,7%) e Campari (-0,3%) (ANSA).