(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Piazza Affari chiude poco sotto i 47mila punti, quasi sui massimi dal novembre del 2000. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,47% a 46.636 punti, tra scambi fiume per 4,8 miliardi di euro di controvalore, ben 1,7 miliardi in più rispetto alla seduta dello scorso 30 gennaio. Chiude in rialzo a 61 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,9 punti al 3,47%. Sugli scudi Mediobanca (+5,84%), su ipotesi di una possibile offerta pubblica residuale di Mps (+1,15%), che ha già oltre l'86% di Piazzetta Cuccia, per poi ritirarla dal listino. In luce anche Inwit (+5,48%), Campari (+3,79%), Stm (+3,62%), Lottomatica (+3,61%) e Cucinelli (+3,48%), insieme a Stellantis (+3,46%) e Ferrari (+2,48%), che si sono mosse in linea con il settore in Europa. Pesanti Leonardo (-4,72%), Buzzi (-3,31%), Fincantieri (-2,44%) e Prysmian (-2,42%), mentre si sono mosse in ordine sparso Banco Bpm (+1,31%), Intesa (+0,92%), Bper (-0,93%) e Unicredit (-0,65%). Rimbalzo di Bff Bank (+13,53%&) dopo due sedute particolarmente difficili a seguito delle dimissioni dell'amministratore delegato e della revisione delle stime. (ANSA).