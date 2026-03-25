(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Ha chiuso in rialzo per la terza seduta consecutiva Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,48% a 44.013 punti, tra scambi brillanti per 3,8 miliardi di euro, inferiori però ai 6 miliardi di lunedì scorso. In ribasso a 87,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 11,6 punti al 3,83% e quello tedesco di 7 punti al 2,95%. Sugli scudi Fincantieri (+5,98%), dopo i conti record del 2025, Avio (+5,14%) ed Stm (+4,49%) sulla scia di un report di Ubs sul settore dei semiconduttori. Forti acquisti anche su Prysmian (+3,8%), a cui gli analisti di Hsbc hanno confermato la raccomandazione d'acquisto, alzando il prezzo obiettivo da 105 a 115 euro. Vero e proprio scivolone per Inwit (-2,83%), che ha chiuso al di sopra dei minimi dopo il recesso dall'accordo di servizio esercitato da parte di Fastweb + Vodafone. In calo anche Ferrari (-1,04%) e Tim (-073%), brillanti invece Mps (+3,31%), Lottomatica (+3,11%), Mediobanca (+3,03%), Banco Bpm (+3%), Nexi (+2,93%) e Bper (+2,67%). Più caute e Intesa (+1,61%) e Unicredit (+1,43%). Il calo del greggio non ha fermato Eni (+0,91%), che fa meglio dei rivali europei, mentre Saipem (+0,47%) è apparsa più cauta. Acquisti su Stellantis (+1,64%) e, tra i titoli a minor capitalizzazione, su Plc (+16,92%) e The Italian Sea Group (+9,74%), a differenza di D'Amico (-4,15%). (ANSA).