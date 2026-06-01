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(ANSA) - MILANO, 01 GIU - La Borsa di Milano, così come l'Europa, chiude in calo con le rinnovate tensioni in Medioriente, culminate con Teheran che ha deciso di interrompere i negoziati con gli Usa fino a quando Israele non si ritirerà da Libano e Gaza. Il Ftse Mib archivia la seduta con una flessione dello 0,52% a 49.775 punti. I maggiori ribassi arrivano dalla difesa con Avio che perde l'8,45%, Fincantieri il 3,97%, Leonardo il 3,58%. Sul fronte opposto, con lo strappo del petrolio, salgono Tenaris (+3,22%), Saipem (+2,77%), Eni (+2,17%). (ANSA).