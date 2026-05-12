(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Piazza Affari ha chiuso in calo con l'indice Ftse sceso dell'1,36% a 48.990 punti. Stm (-5,29%), Prysmian (-5,16%) e Nexi (-4,82%) hanno zavorrato il listino mentre sotto al podio, dietro a Diasorin (+2,37%), Avio (+2,2%) e Tenaris (+2,08%), si sono piazzate Banco Bpm (+1,94%) e Mps (+1,47%) anche per ritorno delle scommesse sul risiko bancario dopo presentazione dei conti della banca senese. Bene anche Mediobanca che ha diffuso la trimestrale lunedì (+1,27%). Fuori dal paniere principale rally di Bff Bank sull'onda dei risultati (+8,6%). (ANSA).