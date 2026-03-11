(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Piazza Affari ha chiuso in calo in linea con le altre Borse europee. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,95% a 44.772 punti appesantito da Diasorin (-6,7%), Leonardo (-3,23%) e Moncler (-2,82%). Le vendite che hanno colpito un po' tutti i settori risparmiando un manipolo di titoli finanziari e l'Eni (+1,99%) aiutato dalla ripresa del petrolio. In cima al podio si è portata Nexi (+2,58%) seguita da Mediobanca (+2,13%) che si è allineata al concambio con Mps (+1,22%). (ANSA).