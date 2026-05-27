(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Ha chiuso la seduta in ribasso Piazza Affari con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,64% a 49.578 punti, tra scambi brillanti per oltre 4,2 miliardi di euro di controvalore, il dato più alto dallo scorso 21 maggio. In rialzo a 71,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,4 punti al 3,7%, quello tedesco di 0,8 punti al 2,98% e quello francese di 0,6 al 3,59%. Con il greggio Usa poco sopra a 90 dollari al barile e il Brent a 96,3 dollari hanno segnato il passo Saipem (-4,21%), Tenaris (-3,5%) ed Eni (-2,81%). Sotto pressione anche anche Stm (-3%), Prysmian (-2,53%) ed Enel (-2,4%) insieme ai rivali europei. Brillanti Avio (+4,91%), Moncler (+4,35%) e Stellantis (+3,8%), sulla scia dei dati sulle vendite di auto in Europa. In luce anche Cucinelli (+2,32%) e soprattutto Ferragamo (+5,68%), insieme al resto del comparto del lusso in Europa. Fiacca invece Ferrari (-0,11%) dopo lo scivolone della vigilia legato alla presentazione della 'Luce', il primo modello a batterie del Cavallino Rampante di Maranello. Acquisti su Intesa (+1,44%), Bper (+1,39%), Mediobanca (+1,23%) ed Mps (+1,21%), fiacche Banco Bpm (-0,08%) e Unicredit (-0,5%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Fidia (+20%) e Tisg (+18,87%), che rimbalza dopo lo scivolone di venerdì scorso. Deboli Softlab (-9.04%) e Technogym (-8,82%). (ANSA).