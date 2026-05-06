(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Piazza Affari chiude la seduta ai massimi da marzo 2000 su livelli che non toccava da più di 26 anni. L'indice Ftse Mib è cresciuto del 2,35% a 49.696 punti. Si è messa in luce Amplifon (+12,4%) sulla scia dei risultati, superata nel finale da Lottomatica (+12,71%). Forti anche Buzzi (+5,75%) così come Leonardo dopo i conti (+5%). In caduta invece, insieme al greggio, i petroliferi Eni (-4,15%), Tenaris (-1,99%) e Saipem (-1,29%). Fuori dal paniere dei big la trimestrale ha messo le ali a Technogym (+9,95%). (ANSA).