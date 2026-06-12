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(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Piazza Affari ritocca i massimi di sempre in chiusura. Il Ftse Mib conclude in rialzo dell'1,97% a 51.497 sfiorando soglia 51.500 punti, trainato dalle attese di pace con l'Iran che spingono in ribasso il greggio e i petroliferi a partire dall'Eni (-2,25%). Il cemento di Buzzi per la ricostruzione svetta (+5,67%) davanti ai titoli coinvolti nella nuova fase del risiko: Mediobanca +4,59%, Intesa +4,3%, Unipol +4,27%, Unicredit +4,1%, Mps +3,94%. Forte anche Stm (+4,52%) con altri tecnologici nel giorno del debutto di Space X. (ANSA).