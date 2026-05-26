(ANSA) - MILANO, 26 MAG - La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,64% a 49.899 punti. Giù Ferrari (-8,37%) dopo la presentazione dell'auto elettrica Luce, il cui design ha diviso la platea degli estimatori della Rossa, seguita da Cucinelli (-3,48%) e Nexi (-2,19%). Sul versante opposto gli acquisti favoriscono St (+3,15%), Avio (+2,71%), Tenaris (+1,4%). Fuori dal paniere principale cede Webuild (-2,6%) con l'annuncio dell'uscita del direttore generale e cfo, Massimo Ferrari dal 30 settembre mentre compie un balzo De Nora (+8,73%) dopo l'acquisizione di Bw Water. (ANSA).