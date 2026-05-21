(ANSA) - MILANO, 21 MAG - La Borsa di Milano recupera nel finale di seduta e chiude a ridosso della parità. Il Ftse Mib segna un -0,03% a 49.168 punti. Maglia rosa è Avio (+4,7%), seguita da Ferrari (+2,74%), Prysmian (+3,39%) e Generali (+2,69%), quest'ultima dopo i conti. Sul fronte opposto le vendite frenano Diasorin (-3,7%), all'indomani del piano. Tra i bancari flessione per Unicredit (-2,2%) dopo l'assemblea di Commerzbank e il muro dei soci all'offerta del gruppo italiano. Stellantis cede il 2% in scia al nuovo piano, dopo aver lasciato sul terreno, nel corso della giornata, anche il 7%. Tra gli altri debole anche Tim (-0,8%) mentre semplifica il capitale con le risparmio convertite tutte in azioni ordinarie. (ANSA).