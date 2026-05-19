(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Piazza Affari avvia la seduta poco mossa al pari delle altre Borse europee, con gli investitori che guardano alle trattative tra Usa e Iran per capire se riusciranno a mettere fine alla guerra in Medioriente. Il Ftse Mib avanza dello 0,09% sostenuto da Avio (+4%), che festeggia il successo del lancio del satellite Smile con il suo lanciatore Vega C, seguita da Inwit (+2,6%), Leonardo (+2%), Ferrari (+2%), Fincantieri (+1,7%) e Nexi (+1,6%). Bene anche Amplifon (+1,1%), Unipol (+1,1%) e Mps (+1%) mentre scivolano Prysmian (-2,9%) e Stm (-1,9%), in scia alle prese di beneficio sul comparto tecnologico, e i petroliferi Saipem (-1%), Tenaris (-1,1%) ed Eni (-0,7%), che scontano il calo del prezzo del petrolio. (ANSA).