(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Seduta positiva per Piazza Affari, sintonizzata al pari delle altre Borse europee sulle notizie che danno come imminente il raggiungimento di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti che dovrebbe portare alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Il Ftse Mib è salito dello 0,7%, trainato da Avio (+5,8%) e Stm (+5,2%), in una seduta ancora positiva per il comparto tecnologico. Rimbalza Stellantis (+3,2%), dopo il piano presentato ieri e avanzano le banche con Unicredit (+2%), Mediobanca (+1,7%), Mps (+1,7%) e Banco Bpm (+1,5%). In luce anche Leonardo (+1,9%) mentre scivola Amplifon (-2,4%), che si avvicina al prezzo di 10 euro del collocamento di azioni finalizzato a finanziare l'acquisizione di Gn. Male anche l'energia, con Eni (-2,1%) e Saipem (-2,1%), come pure Nexi (-1,5%). Fuori dal Ftse Mib scatto di Fila (+5,1%) e Brembo (+4,6%), in scia a una Jv in Cina sui freni intelligenti, mentre crolla Tsig (-18%) che ieri ha comunicato la discesa del patrimonio sotto i minimi legali. (ANSA).