(ANSA) - MILANO, 11 GIU - La Borsa di Milano apre in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,39% a quota 50.224 punti. Rimbalza St (+2,8%) e ripartono gli acquisti su Mps (+1%) e Mediobanca (+1,1%). Deboli i titoli auto con Stellantis in calo dell'1,06% e Ferrari dell'1,3 per cento. Sul Ftse All Share (+0,34%) rally della LAzio (+12,8% a 1,85 euro) dopo la lettera aperta del presidente Claudio Lotito dove parla dei contatti con investitori internazionali, dell'ipotesi di una quotazione al Nasdaq e del progetto Flaminio (lo stadio). (ANSA).