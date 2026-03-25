(ANSA) - MILANO, 25 MAR - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo Ftse Mib sale dell'1,21% a quota 43.895 punti. Inwit non fa prezzo e cede un teorico 8,85% dopo che Fastweb + Vodafone ha notificato la disdetta del master service agreement (Msa, cioè i contratti quadro aziendali). Bene, invece, i bancari con Banco Bpm in testa a +2,32% insieme a Mps (+2,27%) che ha scelto Palermo come futuro a.d. Tra gli altri acquisti su Prysmian (+2,45%). Vendite su Eni (-2,44%) con il petrolio in calo. (ANSA).