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(ANSA) - MILANO, 22 MAG - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,62% a quota 49.473 punti In testa al listino Stm (+3,4%) con il rimbalzo dei titoli dei produttori di chip dopo i risultati positivi di Nvidia. Sale poi Amplifon (+2,88%) dopo il collocamento del 20% del capitale. In recupero Stellantis (+1,87%) che ha presentato il nuovo piano industriale. Depoli i titoli liegati all'energia, nonostante il rialzo del petrolio. Eni cede lo 0,6%, Saipem, Terna, Tenaris e Snam lo 0,5% . (ANSA).