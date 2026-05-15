(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Amplia il calo Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede il 2% a 49.050 punti dopo quasi 5 ore di scambi. Ssle a 76,1 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 10,8 punti al 3,88% e quello tedesco di 7,7 punti al 3,12%. Sotto pressione Ferragamo (-15,6%) dopo la trimestrale ed Stm (-5,49%), insieme ai rivali europei. Balza invece Technoprobe (+29,167%), che alza le stime sul 2027,,menmtre scivolano Prysmian (-4,19%), Buzzi (-3,61%), Bper -3,22%) e Intesa (-2,81%). Pochi i rialzi, limitati a Saipem (+0,69%), Diasorin (+0,55%), Tim (+0,31%) e Amplifon (+0,15%). (ANSA).