(ANSA) - MILANO, 05 MAG - La Borsa di Milano allunga il passo, il Ftse Mib sale del 2,25% mentre in Europa tutti i listini hanno girato in rialzo e solo Londra soffre (-1%) dopo i dati deludenti di Hsbc (-5,5%). Sul listino milanese svetta Unicredit (+6,13% a 67,9 euro) che porta con se tutte le banche. Sugli scudi anche Mps (+3,3%), Mediobanca (+3,2%), Bper (+2,96%), Banco Bpm (+2,84%), Intesa Sanpaolo (+2,74%). In luce Prysmian (+4,9%) dopo i conti e la conferma di un'interesse a crescere negli USa attraverso acquisizioni. Ferrari dopo i conti inciampa ma contiene il calo allo 0,4 per cento. (ANSA).