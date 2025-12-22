(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Milano è al palo (-0,1%) al pari delle altre Borse europee dove la migliore è Francoforte (+0,04%) malgrado i futures su Wall Street siano positivi. A Piazza Affari sul podio ci sono Saipem (+3,3%), grazie a un maxi-contratto in Qatar, e Nexi (+1,3%): secondo ipotesi di stampa Cdp starebbe valutando di aumentare la propria quota poco sotto il 30% coinvolgendo altri investitori italiani. Bene anche Prysmian (+1,2%), Generali (+0,89%) ed Eni (+0,8%) con le quotazioni del petrolio in crescita. Andamenti divergenti per le Tim ordinarie (-0,2% a 0,5 euro) e le risparmio (+0,6% a 0,61 euro) che si allineano al concambio per la conversione. Retrocedono invece Stellantis (-1,87%), Campari e Buzzi (entrambe -1,8%). Fuori dalla lista dei big si mette in luce la Juve (+3,3%) promossa a 'hold' da Kepler Chevreux mentre la vittoria sulla Roma ha riportato in campo la squadra per provare ad accedere alla Champions League. (ANSA).