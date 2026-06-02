(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Allunga il passo Piazza Affari nei primi minuti di contrattazioni. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,02% a 50.288 punti spinto da Stm (+9%), che ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi da Data Center per il 2026, con il possibile raddoppio nel 2027. In luce anche Stellantis (+1,8%), che ha confermato l'investimento di 1 miliardo in Francia per produrre auto elettriche. Acquisti anche su Cucinelli (+1,75%), Lottomatica (+1,7%) e Ferrari (+1,65%). Cedono sul fronte opposto Avio (-1,6%), Eni (-1,1%) e Snam (-0,9%). Positive Intesa (+1,2%) e Unicredit (+1,15%). (ANSA).