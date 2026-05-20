(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Accelera Piazza Affari nell'ultima ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,45% a 49.045 punti, favorito dal calo del greggio (Wti -3,8% a 100 dollari al barile) dopo scorte Usa in calo oltre le stime di oltre 7,8 milioni di barili a circa 445 milioni di unità. In ribasso a 72,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 10,7 punti al 3,86% e quello tedesco di 6,4 punti al 3,13%. Sugli scudi Stm (+5,9%) dopo il rialzo del prezzo obiettivo degli analisti di Mizhuo, Prysmian (+3,75%), insieme ai rivali europei, così come Avio (+2,6%) e Leonardo (+2,55%). Pesanti Diasorin (-3%), nel giorno del Piano strategico al 2030, Nexi (-2,95%), Saipem (-1,75%), penalizzata dal calo del greggio insieme ad Eni (-0,95%). Segno meno anche per Lottomatica (-1,4%), Amplifon (-0,8%) e Recordati (-0,6%). In ordine sparso i bancari Unicredit (+1,86%), Intesa (+1,8%), Banco Bpm (+1,28%), Mediobanca (+0,63%), Bper (-0,15%) e Montepaschi (-0,01%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Danieli (+7,7%) e DoValue (+6,57%), pesanti invece Fidia (-26,55%) e Ariston (-7,25%). (ANSA).