(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Piazza Affari accelera in vista dell'avvio degli scambi Usa con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,8% a 43.720 punti. Si assesta a 94,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,1 punti al 3,99%, quello tedesco di 4 punti al 3,04% e quello francese di 5,6 punti al 3,77%. Sugli scudi Ferrari (+4,17%), spinta dagli analisti di JpMorgan che raccomandano di acquistare il titolo al di sopra del peso sul paniere (overweight) e prevedono un "trimestre forte" in vista dei conti che saranno presentati il prossimo 5 maggio. Acquisti anche su Saipem (+3,31%), da 'acquistare' secondo gli analisti di Barclays, e Prysmian (+3,08%), favorita da uno studio di Ubs che prevede "una accelerazione" sul fronte della elettrificazione e delle infrastrutture per le rinnovabili a livello mondiale. Acquisti anche su Terna (+2,6%), Enel (+2,2%), Cucinelli (+2,1%), Eni (+2,05%), favorita dal rialzo del greggio, Nexi (+2%), A2a (+1,7%), Snam (+1,65%) e Stellantis (+1,55%). Prese di beneficio su Leonardo (-1,85%) al pari dei rivali europei. Il titolo comunque segna un rialzo del 12,4% da inizio anno. Segno meno anche per Azimut (-1,48%), Lottomatica (-1,36%), Inwit (-1,32%), Mediobanca (-1,25%), Mps (-1,15%) e Unicredit (-0,88%). Più caute Bper (-0,7%) e Banco Bpm (-0,4%), in lieve rialzo Intesa (+0,1%). Scivolone di Bff Bank (-47,42%), congelata anche al ribasso, per effetto della nomina di due commissari da parte di Bankitalia, che affiancheranno il consiglio di amministrazione. (ANSA).