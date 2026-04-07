(ANSA) - MILANO, 07 APR - Accelera Piazza Affari dopo oltre un'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,75% a 45.965 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si conferma a 88 punti. In rialzo di 5,5 punti il rendimento annuo italiano al 3,9% e di 3,1 punti quello tedesco al 3,02%. Proseguono gli acquisti su Stm (+4,65%), in controtendenza con il resto del settore in Europa. In luce anche Fincantieri (+4,68%) e Inwit (+3,62%), mentre frena Leonardo (-5%), in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato da parte del Tesoro. Riduce il calo Stellantis (-1,6%), insieme a Diasorin (-0,8%), Ferrari (-0,6%). Poco mosse Italgas (-0,35%) e Terna (-0,3%), brillante invece Ferragamo (+5,33%), spinta dagli analisti di Barclays, che prevedono vendite al dettaglio in crescita del 5% nel 1/o trimestre. In vista dei risultati del prossimo 14 maggio, alzano il prezzo obiettivo del 12% a 5,5 euro. In campo bancario si evidenziano Bper (+1,5%), Intesa (+1,15%), Banco Bpm (+0,9%) e Unicredit (+0,8%). Seguono Mps (+0,77% e Mediobanca (+0,65%). (ANSA).