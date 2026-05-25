(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Piazza Affari chiude a nuovi massimi storici una seduta animata dalle speranze di un accordo che chiuda la guerra in Iran e riapra lo Stretto di Hormuz. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,43%, a 50.220 punti, superando dopo 26 anni il precedente record di 50.109 punti. Il listino milanese è stato spinto dagli acquisti su Avio (+7,2%) e Nexi (+6,51%), che ha beneficiato dell'intenzione di Cdp a salire fino al 29,9%, seguite da Amplifon (+3,9%), promossa da Kepler Cheuvreux, Diasorin (+3,8%), Buzzi (+3,7%) e Moncler (+3,1%). In controtendenza Eni (-1,1%), penalizzata dal crollo del petrolio, seguita da Leonardo (-0,6%), Snam (-0,5%) e Saipem (-0,3%). Fuori dal Ftse Mib scatto per Eurogroup Laminations (+16,7%) e per Ferragamo (+7,7%) mentre soffre ancora The Italian Sea Group (-7,1%). (ANSA).