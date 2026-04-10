(ANSA) - MILANO, 10 APR - Piazza Affari ha limato i guadagni (+0,54%) al pari delle altre Borse europee (Francoforte e Parigi +0,41%) sulla scia dell'andamento senza un direzione di Wall Street. Il mercato ha assunto una posizione attendista soprattutto in vista dei negoziati, dopo la tregua fra Usa e Iran, in programma da domani in Pakistan, con l'attenzione concentrata sullo stretto di Hormuz. E' sullo snodo delle forniture di petrolio e gas che dipendono le prospettive dell' economia mondiale e le scelte delle banche centrali, come ha dimostrato il dato sull'inflazione Usa, salita a marzo per il balzo registrato dal prezzo del gas. Il petrolio intanto è poco mosso col Wti a 98 dollari e il Brent a 96 dollari al barile. In deciso calo invece il gas (Ttf -6,3% a 40 euro) . Debole il dollaro: l'euro è scambiato a 1,172 biglietti verdi. In leggero aumento i rendimenti dei titoli di Stato con lo spread Btp-Bund cresciuto a 77,8 punti base. (ANSA).