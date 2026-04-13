(ANSA) - MILANO, 13 APR - Mercati azionari del Vecchio continente sempre deboli ma senza scivoloni dopo l'avvio di Wall street. La Borsa peggiore è quella di Madrid che scende dell'1,4%, con Francoforte che oscilla su un calo di un punto percentuale. In ribasso dello 0,8% Parigi e dello 0,5% Milano, con Londra e Amsterdam in negativo dello 0,4%. Sempre in chiara controtendenza il listino azionario di Budapest dopo l'esito delle elezioni in Ungheria con la sconfitta di Viktor Orban e la vittoria di Peter Magyar: il Budapest Stock Index sale di oltre il 3%. Sulle tensioni attorno allo Stretto di Hormuz restano in forte rialzo il petrolio (+7% a 103 dollari al barile) e il gas, che sale anch'esso di sette punti percentuali attorno ai 47 euro al Megawattora. Euro limato di qualche frazione (-0,2%) tentando di tenere quota 1,17 contro il dollaro, spread sempre attorno agli 80 punti base con qualche nervosismo sui titoli di Stato europei. In un clima molto volatile in Piazza Affari il titolo più pesante è quello di Brunello Cucinelli, che cede il 3,8%, con qualche vendita nel settore del credito (Mediobanca -1,5%). In lieve rialzo Eni (+0,5%) e Tim (+0,7%), chiaramente positiva Leonardo che recupera due punti percentuali a 57,4 euro. (ANSA).