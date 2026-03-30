(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Listini di borsa positivi in Europa dopo l'avvio in cauto rialzo delle borse Usa, con Wall Sreet in crescita dello 0,4% e il Nasdaq dello 0,2% circa. La migliore è Londra (+1,2%), seguita da Milano (+0,7%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,35%) e Madrid (+0,3%). Sale a 95,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 5,7 punti al 3,99%, quello tedesco di 5,5 punti al 3,03% e quello francese di 6,7 punti al 3,76%. In rialzo il greggio (Wti +2,93% a 102,57 dollari al barile e Brent +2,54% a 115,43 dollari al barile) mentre scende il gas (-0,47% a 54,27 euro al MWh) dopo l'ottimismo ostentato dal presidente Usa Donald Trump sui negoziati in corso con l'Iran. Pesa il balzo dell'inflazione tedesca in marzo (+2,7%) mentre si prepara ad intervenire all'università di Harvard il presidente della Fed Jerome Powell. In lieve calo l'oro (-0,13% a 4.528,83 dollari l'oncia), sale il dollaro a 87,22 centesimi di euro e 75,84 penny. In luce il comparto petrolifero, dall'ingegneria di Subsea 7 (+3,35%) e Saipem (+2,56%) ai produttori TotalEmergies (+3,05%), Eni (+2,97%), Bp (+2,42%) e Shell (+1,9%). Contrastati i bancari NatWest (+0,95%), CaixaBank (+0,85%), Mps (-2,36%), SocGen (-2,05%), Commerzbank (-2%), Mediobanca (-1,85%) e Unicredit (-1,35%). In ordine sparso gli automobilistici Ferrari (+3,25%), spinta dagli analisti di JpMorgan, Stellantis (+0,56%), Volkswagen (-0,35%) e Renault (-0,45%). A due velocità il comparto della difesa, con prese di beneficio su Avio (-2%) e Leonardo (-1,98%) e acquisti su Saab (+2,15%) e RheinMetall (+1,4%). (ANSA).