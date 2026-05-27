(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Si mantengono in rialzo le principali borse europee in attesa dell'avio dei listini Usa, i cui future sono in rialzo. I listini del Vecchio Continente recuperano i livelli precedenti alla guerra tra Usa e Iran, con Parigi in rialzo dell'1,15%, Madrid dello 0,68%, Francoforte dello 0,45%, Londra e Milano dello 0,11%. L'ottimismo su un accordo tra Usa e Iran con il conseguente sblocco dello stretto di Hormuz spinge al ribasso le quotazioni del greggio (Wti -5,7% a 88.54 dollari al barile e Brent -4,74% a 94,85 dollari al barile) e del gas (-4,47% a 45,35 euro al MWh). In calo il dollaro a 1,16 sull'euro e a 1,35 sulla sterlina mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 71,2 punti,, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,9 puti al 3,68%, quello tedesco di 1 punto al 2,97% e quello francese di 1,5 punti al 3,47%. L'ottimismo degli investitori si concentra sul settore del Iusso con Adidas (+7,2%), Puma (+5,9%), Moncler (+5,75%), Richemont (+5,367%) e Cucinelli (+3,63%). Acquisti sugli automobilistici Renault (+4,65%), Stellantis (+3,75%) e Mercedes (+3,7%), cauta Ferrari (+0,3%) all'indomani del tonfo con cui è stata accolta in borsa la nuova Luce interamente a batteria. Bene anche i produttori di semiconduttori Aixtron (+8,72%), spinto al rialzo dal nuovo prezzo obiettivo di Bofa, Asml (+2,4%) ed Stm (+1,85%) e quello bancario (+0,6%). Deboli i petroliferi TotalEnergies (-4%), Tenaris (-3,8%), Saipem (-3,67%), Bp (-3,25%), Shell (-3,1%) ed Eni (-3,43%) insieme agli energetici Rwe (-3,2%) ed Enel (-2,2%). Acquisti sui bancari Mediobanca (+1,9%), Bper (+1,85%), Intesa (+1,5%), SocGen (+1,17%), Mps (+1,45%) e Commerzbank (+0,7%), poco mossa invece Unicredit (-0,1%). (ANSA).