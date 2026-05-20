(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse europee proseguono una seduta attorno alla parità in attesa di segnali chiari dal Golfo persico ma oggi soprattutto dagli Stati Uniti. Nel pomeriggio sono infatti in calendario i dati delle scorte di greggio negli Usa, poi a mercati del Vecchio continente già chiusi la trimestrale di Nvidia, cruciale per il settore hi tech, e i verbali della riunione di aprile della Fed. Così i listini azionari europei vanno dalla limatura dello 0,1% di Londra alla crescita dello 0,4% sia di Milano sia di Madrid, con lo spread Btp-Bund a 10 anni che conferma la sua discesa rispetto a ieri fino ai 74 punti base. Nel settore energia, poco mosso il gas sui 51 euro al Megawattora, in calo dell'1,5% il petrolio a 102,5 dollari al barile. In questo contesto, in Piazza Affari Stm resta molto forte con un aumento del 4,8%, seguita da Tenaris e Avio in rialzo di oltre due punti percentuali. Generalmente piatte le banche, in calo di oltre l'1% Nexi e Diasorin. (ANSA).