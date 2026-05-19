(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente in tenuta con l'attenzione degli operatori rivolta agli sviluppi nell'area del Golfo e ai segnali dell'inflazione tra Europa e Stati Uniti. Dopo l'avvio debole di Wall street i listini hanno frenato di qualche frazione, con la Borsa migliore che rimane di gran lunga quella di Francoforte in rialzo dell'1,5%, spinta soprattutto dai titoli Sap (+6%) e Rheinmetall, che cresce di quattro punti percentuali. In aumento dello 0,5% Amsterdam e dello 0,4% Parigi, con Londra piatta e Madrid in calo dello 0,1%. La più debole è Piazza Affari, che cede lo 0,2% in un clima comunque volatile. In leggero rialzo rispetto all'avvio lo spread tra Btp e Bund, che si muove sopra i 75 punti base. In calo l'euro contro il dollaro, con una discesa di circa lo 0,3% a quota 1,162. Nel settore energia, il gas sale di un punto percentuale a 50,7 euro al megawattora, con il petrolio incerto sui 108 dollari al barile. In questo contesto in Borsa a Milano tra i titoli principali spicca il calo del 6% di Prysmian, con Stm, Mediolanum e Tenaris in ribasso di un punto percentuale. Limata dello 0,8% Unicredit alle prese con la partita Commerzbank, bene Fincantieri, Ferrari e Inwit in aumento di oltre due punti percentuali. Prosegue la corsa di Avio, che sale del 4% dopo il successo del lancio del satellite Smile. (ANSA).