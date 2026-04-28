(ANSA) - MILANO, 28 APR - Le Borse europee a metà seduta tentano la via del rialzo con Milano che resta in prima fila. Il Ftse Mib allunga dell'1,16% e consolida i 48 mila punti sempre con l'evidenza di Eni (+2,89%) mentre il petrolio prosegue il rialzo con il wti che punta i 100 dollari (+3,48%) e il brent a 111 dollari (+3%). Sempre di slancio i bancari con Unicredit in testa (+3%) . La lente del mercato resta su Hormuz. Intanto una petroliera che trasporta gas naturale liquefatto ha attraversato lo Stretto per la prima volta dall'inizio della guerra con l'Iran. Il prezzo del gas, in questo contesto, prosegue sui 45 euro al megawattora. Tra le altre Piazze, Francoforte segna un +0,1%, Parigi +0,17%, Londra +0,44%, Madrid +0,99%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, resta marginale. Sono, invece, contrastati i future su Wall Street. Lo spread tra Btp e Bund oscilla sugli 82 punti con il rendimento del decennale italiano che lima al 3,87%. Infine per i cambi l'euro si indebolisce ulteriormente sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1692 sul biglietto verde. (ANSA).