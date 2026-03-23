(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Le Borse europee tentano il rimbalzo con i colloqui annunciati da Trump ma smentiti dai media iraniani. Anche i future su Wall Street sono positivi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto percentuale con l'evidenza in particolare di Milano (Ftse Mib +1,1% a 43.329 punti). Francoforte registra un +1,63%, Parigi sale dell'1,26%, Madrid dell'1,51%. Poco mossa Londra a +0,08%. Il petrolio resta in calo con il wti che cede il 6,5% a 91,8 dollari e il brent che perde il 7,4% a 103,9 dollari. Il gas cede il 4,3% a 56,7 euro al megawattora. L'oro risale a 4.383 dollari l'oncia (+2,7%) mentre l'argento guadagna il 6,3% a 68,1 dollari. Lo spread tra Btp e Bund è a 91 punti con il rendimento del decennale italiano che scende di 4 punti base al 3,92%. Il dieci anni tedesco è al 3%. Il gilt inglese scende al 4,95% e l'Oat francese al 3,74%. Sul fronte dei cambi l'euro è piatto sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1567 sul biglietto verde. (ANSA).