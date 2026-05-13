(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Le Borse europee si consolidano con Milano in testa. Il Ftse Mib sale dello 0,88% a 49.414 punti con l'evidenza sempre di StM (+8,7). Tra i titoli in testa anche Stellantis (+3,5%), Saipem (+3,29%) e Tenaris (+2,99%) con il petrolio in rialzo. In particolare il wti che allunga oltre i 103 dollari. Ad un passo dai 108 dollari al barile invece, il Brent. Sul fronte opposto del listino Nexi (-5,4%), Leonardo (-2%), Avio (-1,3%). Tra le altre Piazze Francoforte segna un +0,54%, Parigi +0,11%, Londra +0,42%, Madrid +0,54% . Lo spread tra Btp e Bund scende a 75 punti base con il rendimento del decennale italiano che cala e sfiora il 3,86 per cento (ANSA).