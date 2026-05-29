(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Le Borse europee con l'avvio di Wall Street confermano l'andamento positivo sull'attese dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio prosegue in calo. Il Brent cede l'1,7% a 92 dollari e il wti l'1,48% a 87,5 dollari al barile. Il gas lascia un marginale 0,1% con il prezzo che è poco sotto i 47 euro al megawattora. Cresce invece l'oro che tocca i 4.538 dollari l'oncia (+3,5%), così come l'argento (+3,8%) che punta i 76 dollari. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto percentuale con tech e finanziari in prima fila. Tra le singole Piazze Milano è vicina ai massimi storici di 50.220 punti. Il Ftse Mib sale dello 0,6% a 50.122 punti con le evidenze di Buzzi (+1,9%), Stellantis (+1,73%), Ferrari (+1,45%) e, tra i bancari, Fineco (+1,7%), Mps (+1,6%) e Mediobanca (+1,68%) . Prese di beneficio su Avio (-3,4%), reduce da una serie di rialzi. Parigi registra un +0,37%, Madrid un +0,66%. E' piatta invece Francoforte, nonostante la discesa della disoccupazione in Germania. Lo spread tra Btp e Bund è debole a 71 punti e anche il rendimento cala con il decennale italiano al 3,67%. Infine per i cambi, l'euro è poco mosso sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1649 sul biglietto verde. (ANSA).