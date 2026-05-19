(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Borse europee ben impostate sul finire della mattinata, con gli investitori che guardano ai possibili sviluppi in Medioriente dove il presidente americano Donald Trump ha detto che sono in corso negoziati "seri" con l'Iran per mettere fine alla guerra. Se i listini del Vecchio Continente vanno bene, non altrettanto promette di fare Wall Street, dove i future sono in calo con il Nasdaq che cede lo 0,8% e l'S&P 500 lo 0,5%. Francoforte (+1,1%) guida i rialzi davanti a Parigi (+0,7%) e Londra (+0,6%) mentre Milano resta indietro (+0,1%). Tornano a salire, seppure di poco, i rendimenti dei bond, con il decennale italiano che sale al 3,9% mentre lo spread con la Germania si mantiene a quota 74 punti base. Sul fronte energetico vendite sul petrolio, con il Brent in calo dell'1,7% a 110 dollari al barile e il Wti che cede l'1,1% a 107 dollari. La situazione del mercato obbligazionario, sceso molto nelle ultime sedute sui timori legati all'impatto che la crisi energetica avrà sull'inflazione, rappresenta un altro focolaio di preoccupazione per gli investitori, che temono gli impatti della stretta monetaria su mercati azionari che continuano a sfidare nuovi massimi. A Piazza Affari si mettono in luce Avio (+5,5%), con il successo del lancio del satellite Smile, Inwit (+4,2%), Fincantieri (+4,1%) e Leonardo (+3,2%) mentre soffrono Prysmian (3,1%), Tenaris (-1,7%) e Stm (-1%). Fiacca Unicredit (-0,9%), alla vigilia dell'assemblea di Commerzbank a cui non parteciperà, mentre avanza Stellantis (+0,5%) che ha annunciato la produzione di una e-car a Pomigliano, a due giorni dal nuovo piano industriale. Fuori dal Ftse Mib corre Somec (+8,8%) grazie a una commessa da 56 milioni. (ANSA).