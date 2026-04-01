(ANSA) - MILANO, 01 APR - Le Borse europee si mantengono in deciso rialzo dopo l'avvio di Wall Street. Sui mercati prevalgono le scommesse sul termine del conflitto fra Usa e Iran e l'effetto si vede sui listini, dove gli acquisti premiano soprattutto industria e finanza, e sui titoli di Stato anche se i posti di lavoro creati in Usa nel settore privato, rivelatisi superiori alle attese, hanno annullato i guadagni dei Treasuries i cui rendimenti erano scesi al 3,77%. Si è indebolito dollaro, così come il petrolio con il Brent che è sceso sotto i 100 dollari al barile e ora viaggia a 101 (-2%). Cala anche il gas (-5% a 48,3 euro il Ttf). Brilla Milano (+3,1%): Leonardo e Prysmian guadagnano oltre il 7%. Bene anche Francoforte (+2,4%), più cauta Parigi (+1,68%) dove EssilorLuxottica cede quasi il 3% per le dichiarazioni caute sui ricavi del trimestre in una call con gli analisti prima della diffusione dei numeri il 22 aprile. Per JPMorgan le vendite del primo trimestre mostreranno "un significativo rallentamento della crescita" rispetto a un "eccezionale quarto trimestre". (ANSA).