(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Le Borse europee accelerano ancora dopo le parole di Donald Trump sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In netto calo petrolio e gas mentre l'oro, seppur in rialzo, resta sotto i 5.000 dollari l'oncia. L'indice stoxx 600 sale dell'1,7%. Sale Francoforte (+2,3%), Madrid e Milano (+2,2%), Parigi (+1,8%), Londra (+0,6%). Resta alta la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 84 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento di dodici punti base al 3,82% e quello tedesco al 2,98 per cento. (ANSA).