(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Le Borse europee riducono il rialzo, dopo che Wall Street è girata in calo. Gli investitori sono in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano attesi per domani. Si cercano anche indizi sulle prossime decisioni delle banche centrali sul taglio dei tassi e le prospettive economiche per il 2026. Bene Milano (+1,4%), Londra (+1,2%) e Madrid (+1%) e Parigi (+0,7%). Poco mossa Francoforte (+0,04%). In calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 68 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,52% e quello tedesco al 2,83%. In calo l'oro a 4.325 dollari l'oncia (-0,3%). L'euro si rafforza a 1,1763 sul dollaro. Sul podio di Piazza Affari Banco Bpm, Popolare Sondrio e Mediolanum (+2,6%). Bene anche Bper (+2,5%) e Mps (+2,4%). In fondo al listino Campari (-2%). Vendite anche su Diasorin (-1,6%) e Nexi (-0,8%). Prosegue la corsa della Juve (+16,8%). (ANSA).