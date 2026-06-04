(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente in ordine sparso anche dopo il dato delle richieste dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e l'avvio di Wall street. La Borsa migliore resta ampiamente quella di Parigi, che sale di un punto percentuale grazie soprattutto ai titoli dei satelliti e della Difesa, con EssilorLuxottica che cresce del 4% dopo la notizia di intesa tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico nel percorso di riassetto di Delfin. Tra gli altri listini in leggero aumento Francoforte e Madrid, limate Amsterdam e Londra. Milano ondeggia attorno alla parità, con Cucinelli e Diasorin in crescita di tre punti percentuali, mentre Stm cede il 5% dopo le corse recenti. Stabile lo spread sui 74 punti base, mentre l'euro sale dello 0,3% contro il dollaro a quota 1,164. Guardando anche alla situazione in Medio Oriente, il petrolio scende del 3% sui 92 dollari al barile, mentre il gas è piatto attorno ai 48 euro al Megawattora. (ANSA).