(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Le Borse europee si muovono in ordine sparso con la lente sempre sulle tensioni in Medioriente. Lo stoxx 600, l'indice area del Vecchio continente, è piatto con il tech e l'energia sotto vendita. Anche i future su Wall Street navigano nell'incertezza. Milano cede lo 0,26% con il Ftse Mib a 49.913 punti. Sempre maglia nera StM (-5,2%) seguita da Prysmian (-3,8%) e Tenaris (-2,35%) . Sul versante opposto salgono Cucinelli (+2,6%), Diasorin(+2,56%) , Campari (+2,2%). Lo spread tra Btp e Bund resta a 74 punti con il rendimento del decennale al 3,76%. Sempre positive Francoforte (+0,53%), Parigi (+0,91%) mentre Londra perde lo 0,57%. Il petrolio non arresta la flessione. I wti cala del 2,37% a 97,7 dollari e il brent del 2,45% a 95,4 dollari al barile. il gas indietreggia dell'1,4% a 48 euro al megawattora. L'euro è sempre forte sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1640 sul biglietto verde. (ANSA).