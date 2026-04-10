(ANSA) - MILANO, 10 APR - Le Borse europee proseguono positive mentre si guarda agli sviluppi della tregua tra Usa e Iran, condizionata alla riapertura dello stretto di Hormuz. Sotto i riflettori i colloqui tra americani e iraniani previsti nel fine settimana. Sui mercati torna un cauto ottimismo anche in vista dell'inflazione degli Stati Uniti attesa nel pomeriggio. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Bene Londra, Parigi e Francoforte (+0,3%) e Madrid (+0,2%). I listini sono sostenuti dal lusso (+1,4%) e dalle auto (+0,8%). Bene anche il comparto tecnologico (+0,8%), dopo i risultati in crescita di Tsmc e le prospettive per l'anno. In calo le utility (-0,1%), con il prezzo del gas in flessione. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,5% a 45,01 euro al megawattora. Giù l'energia (-0,7%), con il petrolio che resta sotto i 100 dollari al barile. Il Wti sale dell'1% a 98,85 dollari al barile e il Brent si attesta a 96,79 dollari (+0,9%). In moderato rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 78 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,80% e quello tedesco al 3,02%. Poco mosso il prezzo del l'oro che guadagna lo 0,2% a 4.753 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,1711 sul dollaro. (ANSA).